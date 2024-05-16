الاتصالات تبحث مع "أمازون" إنشاء مركز لها في العراق لنقل محتواها بأسعار مناسبة

شفق نيوز/ بحثت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، يوم الخميس، مع شركة أمازون إنشاء مركز بيانات لتوفير محتوى الإنترنت داخل العراق بأسعار مناسبة.

وقال إعلام وزارة الاتصالات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري، عقدت اجتماعاً مع ممثلي شركة أمازون العالمية اليوم الخميس عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الوزارة والشركات العامة التابعة لها".

وبين أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المهمة ومنها ادخال مركز بيانات لشركة أمازون (Data Center) في العراق وتوفير المحتوى العالمي للإنترنت بأسعار مناسبة للمستخدمين".

وأكدت الوزيرة، بحسب البيان، على "المضي بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات ومنها أمازون بما يسهم بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد".