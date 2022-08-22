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الاتصالات العراقية والإيرانية ترفعان جاهزيتهما استعداداً لزيارة الأربعين

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-22T11:35:10+0000
الاتصالات العراقية والإيرانية ترفعان جاهزيتهما استعداداً لزيارة الأربعين

شفق نيوز/ عُقد بمقر هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بالعاصمة بغداد، يوم الإثنين، الاجتماع التنسيقي بين العراق وإيران لمناقشة تفاصيل تخص قطاعات الإعلام والاتصالات خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وذكر بيان صدر عن الهيئة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع الذي حضرته ملاكات متخصصة من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية وهيئة تنظيم الاتصالات الإيرانية بحضور ممثلين عن شركات الاتصالات في البلدين، تم خلاله الاتفاق على مجمل القضايا التي تتعلق بالأمور الفنية ورفع مستوى الجهوزية بشكل استثنائي يتناسب مع الأعداد المليونية الوافدة الى كربلاء المقدسة وباقي المحافظات خلال الزيارة الأربعينية".

وتطرق اللقاء وفقاً للبيان الى "وضع الآليات الكفيلة بإدخال المعدات الفنية التابعة للمؤسسات الإعلامية والصحفيين الإيرانيين فضلاً عن تنظيم الجوانب الخاصة بالتجوال الدولي في قطاع الاتصالات، ومتابعة جودة الخدمة من قبل فرق الهيئة المختصة".

كما جرى الإتفاق على "اهمية فتح آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل يتماشى مع التطور الحاصل في بلدان العالم كافة من أجل تبادل الخبرات بين البلدين، فضلاً عن التأكيد على اهمية إطلاق البرامج التطويرية للملاكات المختصة في الأيام المقبلة".

يشار الى أن هيئة الإعلام والاتصالات قد استنفرت جهودها من أجل متابعة جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال للمواطنين، والعمل بوتيرة عالية لتسهيل مهام وسائل الإعلام المحلية ومنح سمات الدخول للصحفيين الأجانب الذين يرومون تغطية الزيارة الاربعينية المليونية.

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