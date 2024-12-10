الاتصالات العراقية: لا صحة لخبر انقطاع الإنترنت عن بعض المدن

شفق نيوز/ صرح المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية عمر عبد الرزاق، يوم الثلاثاء، بأن بعض وسائل الإعلام تداولت خبراً مفاده إطفاء خدمة الإنترنت في بعض المدن.

.وفي هذا السياق، أوضح عبد الرزاق، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز،أن الخدمة مستمرة ولا وجود لأي انقطاع.

وأضاف المتحدث، أن الوزارة قد اتخذت إجراءات لتنظيم نقل الخدمة بشكل سلس من الشركات غير القانونية إلى شركات معتمدة ومسجلة لدى الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

واختتم البيان بضرورة أن تتحلى وسائل الإعلام بالدقة والحذر في نقل المعلومات، وأكد على أهمية استقائها من المصادر الرسمية.

وتتداول وسائل إعلام ومواقع تواصل منذ يومين أنباء تفيد بانقطاع خدمة الانترنت عن بعض مدن محافظة الأنبار غربي العراق.