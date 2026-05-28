الاتصالات العراقية توفر خدمة الإنترنت المجاني في العتبات والمراقد بالمناسبات الدينية ويومين بالاسبوع

شفق نيوز - بغداد

وجّه وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند، يوم الخميس، الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بإطلاق خدمة الإنترنت المجاني (Free Wi-Fi)، ابتداءً من الأسبوع المقبل بالتزامن مع حلول (عيد الغدير)، في العتبات والمراقد المقدسة.

وقال سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه وجّه أيضاً بتهيئة المتطلبات والمستلزمات كافة لإنجاح مواسم الزيارات السنوية، بالتنسيق والتعاون مع الشركات المتعاقدة (ايرثلنك، وعراق سيل، وسوبر سيل، وفايبر إكس، والجزيرة، والصباح التقنية)، ووفقاً للآتي: أولاً: الخدمات الأسبوعية المستمرة من خلال إطلاق خدمة الإنترنت المجاني يومي الخميس والجمعة طيلة أيام السنة في المواقع التالية (المرقد المقدس ومحيطه): العتبة العلوية، العتبة الحسينية، العتبة العباسية، العتبة الكاظمية، العتبة العسكرية، مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان.

ثانياً: الخدمات الخاصة بالمناسبات الدينية توفير خدمة الإنترنت المجاني في (النجف، ومنطقة ما بين الحرمين في كربلاء، والكاظمية ، وسامراء، ومرقد الإمام أبي حنيفة النعمان) خلال المناسبات الدينية الآتية: المولد النبوي، المبعث النبوي الشريف، عيد الغدير، الزيارة الشعبانية.

ذكرى ولادات ووفيات الأئمة

من الأول من محرم الحرام ولغاية نهاية شهر صفر، المناسبات الدينية الخاصة.

ثالثاً: خطة زيارتَي عاشوراء والأربعينية لعام 1448 هـ / 2026 أشار فيها الوزير إلى ضع خطة شاملة وموسعة لتقديم أفضل خدمات الاتصالات للزائرين الوافدين لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين وأخيه العباس ، وتتضمن الآتي:

تفعيل المسارات والسعات: تفعيل المسارات والسعات الدولية والمحلية كافة للشركات؛ لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت المجاني للزائرين في منطقة ما بين الحرمين ومحيطهما، ابتداءً من الأول من محرم وحتى نهاية شهر صفر.

تجهيز المنافذ الحدودية والعامة: تزويد المنافذ والممرات كافة التي يتوافد عبرها الزائرون بخدمة الإنترنت المجاني.

واختتم سند تصريحه بالحديث عن العروض التسويقية والدعاية، مشدداً على إلزام الشركات الراغبة بالمشاركة بتقديم عروض تسويقية ملائمة، وتهيئة الوسائل الإعلانية والدعائية المناسبة التي تُبرز جهود وزارة الاتصالات في تقديم الدعم الكامل والمجاني، تشرفاً بخدمة الزائرين الكرام.