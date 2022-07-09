الاتصالات العراقية تنفي إلغاء أبراج الانترنت: المواطن مخير بينها وبين الكابل الضوئي

شفق نيوز/ نفت وزارة الاتصالات العراقية، يوم السبت، الانباء التي تحدثت عن الغاء أبراج بث خدمة الأنترنت بعد انتهاء مشروع الكابل الضوئي، مبينة ان المواطن مخير بين "الأبراج والكابل.

وقالت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تنفي الأخبار التي تداولتها بعض الوكالات الإخبارية والمواقع الإلكترونية بعنوان إلغاء جميع أبراج الانترنت بعد الانتهاء من مشروع الكابل الضوئي لجميع المحافظات.

وأكدت أن "الخبر عارٍ عن الصحة ولم يصدر من أي جهة رسمية سواء من الوزارة او تشكيلاتها، ولا يوجد موعد لإلغاء الابراج او انتهاء العمل بها، وإنما يعتمد ذلك على رغبة المواطن في الاشتراك عن طريق الـWiFi او عن طريق الكابل الضوئي".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الى "توخي الدقة في نشر الاخبار واعتماد التصريحات والأخبار الموثوقة التي تصدر من الوزارة حصراً".