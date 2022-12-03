الاتصالات العراقية تنفي "مسؤوليتها" عن قطع إنترنت مجمع بسماية ببغداد: تتحمله الشركة المجهزة

شفق نيوز/ نفت وزارة الاتصالات العراقية، يوم السبت، مسؤوليتها عن انقطاع خدمة الانترنت عن أكبر مجمع سكني في العاصمة بغداد، مؤكدة عدم حصول أي توقف لديها في توفير الخدمة.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة شفق نيوز، ان "الوزارة ليس لها أي علاقة بقطع خدمة الانترنيت عن مجمع بسماية السكني، ولا يوجد أي توجيه او قرار بهذا الشأن".

واكد انه "ليس هناك او توجيه بقطع أي خدمة عن أي شركة أو منطقة، واي قطع يحصل تتحمله الشركة المجهزة وليس للوزارة أي دخل بهذا الأمر".

ووعد المسؤول بأن "الوزارة سيكون لها تحرك لمعرفة أسباب ودوافع قطع خدمة الإنترنت عن مجمع بسماية السكني".

وشهد مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، أكبر مجمع سكني، انقطاع خدمة الانترنت لأكثر من خمس ساعات دون معرفة الأسباب، وأجرى العديد من أهالي المدينة اتصالات بالشركة المجهزة لهذه الخدمة "آي كيو" وكانت ردود المسؤولين في الشركة أن القطع من وزارة الاتصالات ولا علم لديهم متى تعود الخدمة.