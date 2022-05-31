الاتصالات تنفي قطع الانترنت في عموم العراق خلال فترة الامتحانات

شفق نيوز/ نفت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الثلاثاء، ما نيتها قطع الانترنت في عموم البلاد خلال فترة الامتحانات الوزارية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية تداولت اليوم أخباراً بخصوص قطع الانترنت في عموم العراق خلال فترة الامتحانات للصفوف المنتهية، وهذه الاخبار عارية عن الصحة".

ودعت الوزارة الى "توخي الحذر والدقة وعدم نشر الاخبار الكاذبة التي تسيء للوزارة وتظلل الرأي العام".

وعادة ما تعمد وزارة الاتصالات وبطلب من وزارة التربية الى قطع الإنترنت خلال فترة امتحانات البكالوريا للصفين السادس الاعدادي والثالث المتوسط لمنع حالات الغش.