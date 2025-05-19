الاتصالات العراقية تقطع خدمة الإنترنت لساعتين صباحاً اعتباراً من الغد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الاثنين، أنها ستباشر بقطع خدمة الإنترنت بشكل مؤقت اعتباراً من يوم غد، بالتزامن مع بدء امتحانات الصفوف المنتهية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز "سيتم قطع خدمة الإنترنت لمدة ساعتين خلال الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثامنة صباحاً، استناداً للتوجيهات العليا وبناءً على طلب وزارة التربية".

وتنطلق صباح يوم غد الثلاثاء امتحانات الصف الثالث المتوسطة في عموم المحافظات العراقية.