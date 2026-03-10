الاتصالات العراقية تفرض زيادة بنسبة 20% على مشتركي الإنترنت (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

قررت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الثلاثاء، فرض أجور خدمة إضافية بنسبة 20% على خدمات الإنترنت المقدمة عبر شبكة الألياف الضوئية FTTH وخدمات WiFi للمواطنين.

وكانت وزارة الاتصالات وجهت في وقتووجّهت وزارة الاتصالات وفق كتاب رسمي صادر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بالبدء باحتساب خدمة بنسبة 20% إضافية على كل مستخدم فعّال على خدمات FTTH وWIFI من سعر بيع الباقات المسوّقة للمستخدم النهائي (المواطن)، اعتباراً من تاريخ اليوم.

ووفقاً لكتاب الوزارة فإن التوجيه جاء إلى شركة "إيرثلنك" المنفذة للعقد الرقم (1/ شركات/ 2015) وملاحقه، والشركات المنفذة لعقد المشاركة لتسويق خدمات الاتصالات عبر شبكة الكابل الضوئي الوطنية للمستخدم النهائي وهي شركة IQ NETWORKS – مشروع FTTH، شركة مينا العراق – مشروع ADSL، وشركة الرافدين – مشروع FTTH القرض الياباني. سابق من الشهر الماضي، كافة شركات مزودي خدمة الإنترنت العاملة في البلاد، بإعادة فرض ضريبة بنسبة 20% على أسعار الاشتراكات.

وعلى عكس التوقعات بأن تتحمل الشركات هذه النسبة من أرباحها، ألزم التوجيه الرسمي الشركات باستقطاع الضريبة مباشرة من جيوب المواطنين.

واستندت الوزارة في توجيهها إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء أواخر عام 2025، والذي جاء ضمن مساعي الحكومة لتعزيز إيرادات الدولة المالية.