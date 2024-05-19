الثلاثاء المقبل.. الاتصالات العراقية تقطع الإنترنت خلال الامتحانات الدراسة المتوسطة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الاتصالات العراقية يوم الأحد، قطع خدمة الإنترنت في البلاد بالتزامن مع الامتحانات النهائية للدراسة المتوسطة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن القطع سيستمر "لمدة ساعتين خلال الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثامنة صباحاً".

وتنطلق الامتحانات النهائية لطلبة الدراسة المتوسطة يوم الثلاثاء 21 أيار الحالي بمشاركة الآلاف من الطلبة في عموم العراق.