الاتصالات العراقية تعلن حجب الوصول لمواقع التواصل الاجتماعي بسبب امتحانات

شفق نيوز/ قالت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الاثنين، إنها حجبت الوصول لمواقع التواصل الاجتماعي بسبب الامتحانات التمهيدية.

وقالت الوزارة في بيان إن ذلك جاء بناءً على طلب وزارة التربية.

وعانى المستخدمون لشبكة الانترنت في العراق من إتمام الاتصال بالشبكة العنكبوتية أو بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، إن ضعفاً عاماً في شبكة الانترنت بالعراق مع انقطاع الشبكة في عدة مدن.

كما أشر المراسلون تعذر الوصول لخدمات مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الصباح الباكر.