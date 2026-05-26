الاتصالات العراقية تتوعد شبكات "تهريب الإنترنت" بالملاحقة القانونية‏

توعد وزير الاتصالات مصطفى سند، يوم الثلاثاء، شبكات "تهريب الانترنت" بأنه سيبدأ بملاحقاتها وتفكيكها وتقديم من يديرونها للقضاء.

وقال سند في تدوينة على صحفته في "فيسبوك" أطلعت عليها ‏وكالة شفق نيوز، إن هنالك أكثر من مليون ونصف المليون مشترك انترنت غير مسجلين رسمياً لدى الدولة، اشتراكاتهم "غير ‏شرعية"، ولا تجني منهم الدولة أي رسم أو ضريبة.‏

وأضاف، أن "بعض هؤلاء يتم تجهيزهم بخدمة الإنترنت من قبل شبكات المهربين دون علمهم، ‏وبعضهم يتم تجهيزهم باشتراك مدمج مع آخرين أو محوراً بجودة منخفضة، ‏وبعضهم لديهم اشتراك بالإنترنت الفضائي من منظومة (ستارلنك)، حيث ‏تذهب الدولارات إلى إيلون ماسك دون فائدة للدولة".

وأكد سند، أن وزارة الاتصالات ستقوم خلال منتصف شهر ‏تموز/ يوليو المقبل بـ"تفكيك هذه الشبكات وتقديمهم للعدالة".‏

ولفت إلى أن ما تم ذكره بمثابة إنذار أخير قبل إن "يقع الفأس ‏بالرأس، كون الوزارة تراعي الجنبة الإنسانية قبل المضي ‏بتطبيق العدالة، ولكن لا رحمة للمهربين الكبار"، بحسب ‏تعبيره.‏

يشار إلى أن العراق يعاني منذ سنوات عدة من تهريب سعات الإنترنت في مختلف المحافظات.