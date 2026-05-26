الاتصالات العراقية تتوعد شبكات "تهريب الإنترنت" بالملاحقة القانونية
شفق نيوز- بغداد
توعد وزير الاتصالات مصطفى سند، يوم الثلاثاء، شبكات "تهريب الانترنت" بأنه سيبدأ بملاحقاتها وتفكيكها وتقديم من يديرونها للقضاء.
وقال سند في تدوينة على صحفته في "فيسبوك" أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن هنالك أكثر من مليون ونصف المليون مشترك انترنت غير مسجلين رسمياً لدى الدولة، اشتراكاتهم "غير شرعية"، ولا تجني منهم الدولة أي رسم أو ضريبة.
وأضاف، أن "بعض هؤلاء يتم تجهيزهم بخدمة الإنترنت من قبل شبكات المهربين دون علمهم، وبعضهم يتم تجهيزهم باشتراك مدمج مع آخرين أو محوراً بجودة منخفضة، وبعضهم لديهم اشتراك بالإنترنت الفضائي من منظومة (ستارلنك)، حيث تذهب الدولارات إلى إيلون ماسك دون فائدة للدولة".
وأكد سند، أن وزارة الاتصالات ستقوم خلال منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل بـ"تفكيك هذه الشبكات وتقديمهم للعدالة".
ولفت إلى أن ما تم ذكره بمثابة إنذار أخير قبل إن "يقع الفأس بالرأس، كون الوزارة تراعي الجنبة الإنسانية قبل المضي بتطبيق العدالة، ولكن لا رحمة للمهربين الكبار"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن العراق يعاني منذ سنوات عدة من تهريب سعات الإنترنت في مختلف المحافظات.