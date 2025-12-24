الاتحاد الأوروبي يخصص 100 ألف يورو لدعم متضرري الفيضانات بالعراق

شفق نيوز- بروكسل

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لدعم المجتمعات المتضررة من الفيضانات التي شهدها إقليم كوردستان مؤخراً، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية ومساندة الأسر الأكثر تضرراً، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وذكر الاتحاد في بيان اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "عقب الفيضانات الشديدة التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في إقليم كوردستان في وقت سابق من هذا الشهر، يقدّم الاتحاد الأوروبي تمويلاً إنسانياً بقيمة 100 ألف يورو لدعم الأشخاص الأكثر تضرراً".

وأضاف أن "هذا التمويل الأوروبي سيسهم في دعم جمعية الهلال الأحمر العراقي لتقديم مساعدات طارئة تشتد الحاجة إليها، تشمل مواد أساسية للأسر، ومساعدات غذائية، ومستلزمات شتوية، ومواد للنظافة الشخصية، ودعماً نقدياً، إضافة إلى خدمات صحية أساسية وخدمات المياه".

وتابع البيان أن "أكثر من 16 ألف شخص سيستفيدون بشكل مباشر من هذه المساعدات الإنسانية، بعد أن تضررت منازلهم وسبل عيشهم وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية نتيجة الفيضانات".

وأشار إلى أن "هذا التمويل يأتي في إطار مساهمة الاتحاد الأوروبي الإجمالية في صندوق الاستجابة للطوارئ في حالات الكوارث (DREF) التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)".

وخلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2025، أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات مفاجئة في عدد من المحافظات العراق وإقليم كوردستان، من بينها السليمانية وكركوك وأربيل ونينوى.

وقد تضررت مئات المنازل والمرافق العامة، ما أجبر العديد من العائلات على النزوح، وترك الكثيرين دون مأوى مناسب أو غذاء كافٍ أو إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

كما فاقمت هذه الفيضانات من هشاشة الأوضاع القائمة، ولا سيما لدى العائلات التي تعاني أصلاً من صعوبات اقتصادية وظروف الشتاء القاسية.