الاتحادية ترد دعوى رئيس الجمعيات الفلاحية.. وطلب عاجل الى السوداني والشمري (وثائق)

شفق نيوز/ أعلنت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، يوم الأربعاء، عن صدور قرار من المحكمة الاتحادية برد دعوى رئيس الهيئة العامة للجمعيات الفلاحية، فيما طالبت رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالتدخل وسحب القوة الأمنية وتنصيب الهيئة الجديدة.

وقالت الهلالي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية قررت رد الدعوى المقامة ضد أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، المقامة من قبل رئيس الاتحاد عماد كاظم علوان، وذلك لعدم مخالفتهم قانون الاتحاد".

وأضافت أن "قرارات المحكمة الاتحادية التي صدرت اعتبرت انتخابات الهيئة العامة لاتحاد الجمعيات الفلاحية صحيحة، وعلى الهيئة السابقة تسليم رئاسة الاتحاد إلى الهيئة المنتخبة"، مشيرة إلى أن "رئيس الهيئة عماد كاظم يرفض تسليم المنصب ومبنى الاتحاد إلى الهيئة الجديدة واستخدم نفوذه السياسي وطلب قوة من وزارة الداخلية لحماية المقر ومنع الهيئة المنتخبة من الدخول إلى مقر الهيئة".

وطالبت الهلالي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري بالتدخل بشكل عاجل وسحب القوة المتواجدة في محيط مبنى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، السماح الهيئة المنتخبة بالدخول وممارسة حقها القانوني.