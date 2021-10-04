اكثر من 43 الف عنصر امني ونازح يشاركون بالاقتراع الخاص في ديالى

شفق نيوز/ اعلن مكتب المفوضية العليا للانتخابات في ديالى، يوم الاثنين، ان اكثر من 43 الف عنصر امني ونازح سيدلون بأصواتهم في يوم التصويت الخاص المزمع اجراؤها في الثامن من الشهر الجاري.

وقال مسؤول شعبة الاعلام في المكتب، سلام مهدي، لوكالة شفق نيوز، ان "عدد المشمولين بالتصويت الخاص من الشرطة والجيش والاجهزة الامنية الاخرى بالإضافة إلى النازحين، يتجاوز 43 ألف ناخب سيدلون بأصواتهم في مركزين انتخابيين بمحافظة ديالى".

وبين ان "المركزين الانتخابيين يقعان في قضاء بعقوبة، مركز محافظة ديالى، وفي قضاء الخالص، وستجري عملية التصويت وفق خطة محكمة واجراءات مثالية اعدتها المفوضية بالتنسيق مع السلطات الامنية".

واكد مهدي ان مكتبه "انتهى من تهيئة 36 محطة اقتراع في مركزي الاقتراع وبآليات سلسة ومنظمة بجوانبها كافة".

يشار الى ان عدد الناخبين في محافظة ديالى الذين سيدلون بأصواتهم في يوم الاقتراع العام يبلغ مليوناً و٤٧ ألفاً و٦٧٦ ناخباً، موزعين على 483 محطة اقتراع في خمسة اقضية في المحافظة، لانتخاب 14 مرشحاً عن ديالى إلى مجلس النواب المقبل.