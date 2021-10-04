سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اكثر من 43 الف عنصر امني ونازح يشاركون بالاقتراع الخاص في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-04T12:23:52+0000
اكثر من 43 الف عنصر امني ونازح يشاركون بالاقتراع الخاص في ديالى

شفق نيوز/ اعلن مكتب المفوضية العليا للانتخابات في ديالى، يوم الاثنين، ان اكثر من 43 الف عنصر امني ونازح سيدلون بأصواتهم في يوم التصويت الخاص المزمع اجراؤها في الثامن من الشهر الجاري.

وقال مسؤول شعبة الاعلام في المكتب، سلام مهدي، لوكالة شفق نيوز، ان "عدد المشمولين بالتصويت الخاص من الشرطة والجيش والاجهزة الامنية الاخرى بالإضافة إلى النازحين، يتجاوز 43 ألف ناخب سيدلون بأصواتهم في مركزين انتخابيين بمحافظة ديالى".

وبين ان "المركزين الانتخابيين يقعان في قضاء بعقوبة، مركز محافظة ديالى، وفي قضاء الخالص، وستجري عملية التصويت وفق خطة محكمة واجراءات مثالية اعدتها المفوضية بالتنسيق مع السلطات الامنية".

واكد مهدي ان مكتبه "انتهى من تهيئة 36 محطة اقتراع في مركزي الاقتراع وبآليات سلسة ومنظمة بجوانبها كافة".

يشار الى ان عدد الناخبين في محافظة ديالى الذين سيدلون بأصواتهم في يوم الاقتراع العام يبلغ مليوناً و٤٧ ألفاً و٦٧٦ ناخباً، موزعين على 483 محطة اقتراع في خمسة اقضية في المحافظة، لانتخاب 14 مرشحاً عن ديالى إلى مجلس النواب المقبل.

related

حسم 80% من ملف النزوح في ديالى

Date: 2021-01-22 14:42:10
حسم 80% من ملف النزوح في ديالى

أسباب "خدمية" تؤخر حسم ملف النزوح في إحدى بلدات ديالى

Date: 2021-06-01 16:32:19
أسباب "خدمية" تؤخر حسم ملف النزوح في إحدى بلدات ديالى

ديالى تسجل حالتي وفاة بكورونا

Date: 2020-06-16 00:15:12
ديالى تسجل حالتي وفاة بكورونا

في ديالى.. لجان حوار برعاية الكاظمي لفض نزاعات العشائر

Date: 2021-05-01 12:06:18
في ديالى.. لجان حوار برعاية الكاظمي لفض نزاعات العشائر

في ديالى.. "فزعة انسانية" تعيد لشاب ثلاثيني مصدر رزقه الوحيد (صور)

Date: 2021-08-24 15:41:11
في ديالى.. "فزعة انسانية" تعيد لشاب ثلاثيني مصدر رزقه الوحيد (صور)

حصيلة جديدة لضحايا حادث "طريق الموت" في ديالى

Date: 2021-07-20 17:14:45
حصيلة جديدة لضحايا حادث "طريق الموت" في ديالى

كورونا يخطف نقيب فناني ديالى

Date: 2020-08-30 11:38:43
كورونا يخطف نقيب فناني ديالى

بلدة عراقية تستغيث.. "عطش وجفاف" يضرب اكثر من 40 قرية

Date: 2021-06-24 11:14:00
بلدة عراقية تستغيث.. "عطش وجفاف" يضرب اكثر من 40 قرية