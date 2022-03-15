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اكثر من 200 اسرة نازحة تعود لمناطقها قرب "الجبال الملتهبة" في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-15T12:38:09+0000
اكثر من 200 اسرة نازحة تعود لمناطقها قرب "الجبال الملتهبة" في صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، عودة أكثر من 200 اسرة الى مناطق سكناها  قرب جبال حمرين "الملتهبة" شمالي صلاح الدين بعد نزوحها واخلائها لدواعٍ امنية.

وقال مدير ناحية مكحول، رسول جاسم، لوكالة شفق نيوز، إن "الأسر العائدة كانت قد نزحت من خمس قرى قرب جبال حمرين بطلب من قوات الأمن خلال الفترات الماضية لدواع وتحوطات أمنية، حيث تم تنفيذ عمليات تطهير المناطق المحيطة بها من بؤر داعش".

وبين ان "عودة الاسر تمت بعد تطمينات امنية من القيادات العسكرية وأوامر من محافظ صلاح الدين لأسباب إنسانية ولتفادي الظروف المعيشية الصعبة التي عانوا منها بعد نزوح قسم كبير من الاسر الى مخيمات وأماكن أخرى قرب ناحية مكحول او خارجها".

واكد جاسم ان "عشرات الأسر لم تعد حتى الآن لأسباب متعددة منها التكيف المعيشي في مناطق أخرى، أو وجود دور ومأوى في مناطق أخرى تابعة لها أو لاقاربها".

وأبلغت قيادة عمليات صلاح الدين في وقت سابق سكان خمس قرى يبلغ تعدادهم من 350 الى 400 اسرة على حدود جبال مكحول بالنزوح قرب الناحية بسبب المخاطر الأمنية لحين تطهير محيط مناطقهم من بؤر داعش وخلاياه ومفارزه.

وتعد جبال مكحول من البؤر الساخنة والملتهبة للتنظيمات المسلحة على مر السنوات الماضية بسبب الطبيعة الوعرة والفراغات الأمنية وضعف الضربات الجوية.

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