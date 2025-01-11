اكثر من 20 الف مقاتل بالجيش يطالبون بإيقاف الاستثمار بمعسكر في نينوى

شفق نيوز/ طالب لفيف من ضباط ومراتب محافظة نينوى، يقدر عددهم بأكثر من 20 ألف مقاتل، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ونواب نينوى للتدخل الفوري وإيقاف إجراءات استثمار الأراضي المخصصة لهم في معسكر الغزلاني.

وقال مجموعة من الضباط لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء سبق أن أصدر توجيهاً بتخصيص قطع أراضٍ من أملاك وزارة الدفاع، في منطقة الغزلاني التي تبلغ مساحتها حوالي 7 آلاف دونم".

وأشار الضباط إلى أنه قد "تمت الموافقة على استثمار 257 دونمًا من المعسكر سابقًا، تلتها موافقة أخرى لاستثمار 4800 دونم. وفي خطوة لاحقة، صدر كتاب من وزارة الدفاع بتخصيص ألف دونم لصالح الضباط قبل ثلاثة أشهر، إلا أن عملية الفرز توقفت دون أسباب واضحة".

وأكد الضباط أن "الأخبار المتداولة تشير إلى أن الألف دونم المخصصة لهم تتجه الآن نحو الاستثمار، مما يزيد من استيائنا ويعزز مطالبنا بإيقاف أي خطط استثمارية جديدة، خاصة أن 5000 دونم قد تم استثمارها سابقاً".

واختتم الضباط مناشدتهم لرئيس الوزراء ونواب نينوى، داعين إلى "إلغاء إجراءات الاستثمار في معسكر الغزلاني وتخصيص الأراضي لضباط ومراتب المحافظة تقديراً لتضحياتهم ودورهم في الدفاع عن البلاد".