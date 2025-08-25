اكتمال تأهيل المحطة المركزية للقطار في بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الاثنين، إنتهاء أعمال التطوير والتأهيل في بناية محطة القطار المركزية بمنطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ميثم الصافي، لوكالة شفق نيوز، إن أعمال التطوير والتأهيل في بناية محطة القطار المركزية بمنطقة العلاوي قد اكتملت، مبينا أن "اعمال التطوير في المحطة شملت تجديد أرضية ارصفة المحطة، فضلاً عن تطوير الانارة الداخلية والخارجية".

وأشار إلى أن "خطوط السكك الحديد تشهد في الوقت الحالي تحديثات وأعمال صيانة وتأهيل"، موضحاً أن "ذلك يأتي ضمن خطة وزارة النقل لإعادة أعمار وتطوير خطوط سكك الحديد والمحطة المركزية".

ويعد العراق من الدول الأولى بالنقل السككي منذ فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، لكنه يعاني حالياً من إهمال كبير لهذا القطاع الحيوي، وفق مختصين في مجال النقل.