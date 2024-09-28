اكتشفت داخل مدرسة قيد الإنشاء.. السلطات العراقية تفتح مقبرة "حي سعد"

شفق نيوز/ أعلنت دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، المباشرة بفتح مقبرة حي سعد في قضاء تلعفر والتي اكتشفت داخل مدرسة قيد البناء ضمن محافظة نينوى.

ولم تكشف الدائرة، عن أعداد الجثث، لكنها أكدت أن الأعداد والأجناس والأعمار تحددها دائرة الطب العدلي، بعد إجراءات خاصة في مقرها بالعاصمة بغداد.

من جانب آخر، استأنفت الدائرة أعمالها في مقبرة "علو عنتر" شمال تلعفر، بعد أن أعلنت في وقت سابق إنهاء العمل فيها برفع 159 جثة، بعد اكتشاف رفات جديدة.