اكتشاف موقع أثري في البصرة يعود للعصر العباسي (صور)

اكتشاف موقع أثري في البصرة يعود للعصر العباسي (صور)
2025-05-05T12:22:52+00:00

شفق نيوز/ أعلن مدير مفتشية آثار و تراث البصرة مصطفى الحصيني، يوم الاثنين، عن اكتشاف موقع أثري على مساحة أكثر من ألف دونم يعود تأريخه إلى العصر العباسي، وهو عبارة عن حارات سكنية و مباني و قصور، و يقع في قضاء الزبير غربي المحافظة.

و قال الحصيني لوكالة شفق نيوز، إن "الموقع يقع في محيط مدينة البصرة باتجاه الغرب و قرب مسجد خطوة الإمام علي على مساحة أكثر من ألف دونم، و يعتبر من أبرز الاكتشافات التي تبين تخطيط المدن في الدولة العباسية و مدى التطور العمراني و الحضاري".

و أضاف، ان "من بين الدلالات الأثرية التي وجدت مسكوكات معدنية تعود لحكم الخليفة المطيع لله وهو الخليفة الثالث و العشرون من خلفاء بني العباس و الذي استمرت خلافته لغاية 363 هـ، و غيرها من القطع المعدنية المسكوكة التي تشير إلى فترات متوسطة و متأخرة من الحكم العباسي".

اكتشاف موقع أثري في البصرة يعود للعصر العباسي (صور)
اكتشاف موقع أثري في البصرة يعود للعصر العباسي (صور)
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