اكتشاف مسجد إسلامي عمره 14 قرناً جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اثار وتراث ذي قار، يوم الاربعاء، عن اكتشاف بعثة المتحف البريطاني مسجد يعود الى العصر الأموي شمالي المحافظة.

وقال مدير اثار المحافظة عامر عبد الرزاق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المساجد تعد من الابنية الرائدة للفترة الإسلامية المبكرة، ونحن هنا في موقع تل (كبيبة) الاثري في قضاء الرفاعي اكتشفنا اليوم واحداً من هذه المساجد والذي يعود للفترة الإسلامية الأموية للسنة الهجرية 60 تقريبا لذا يعتبر اكتشافاً مهماً وكبيراً وخصوصاً انه شيد من اللبن".

وبين ان "المسجد يقع في وسط مدينة سكنية واضحة من خلال اكتشاف البيوت حول هذا المسجد الذي يتوسطها، وأبعاده بعرض 8 امتار وطول 5 امتار تقريبا ويتوسط المسجد من المقدمة محراب صغير لإمام الصلاة ويسع لـ25 شخصاً".

واضاف "يعد اكتشاف هذا المسجد من الاكتشافات المهمة والكبيرة، وذلك لأنه يؤرخ لبدايات ظهور الاسلام وكذلك لم نجد الا القليل من المعلومات الواردة الينا في الكشف عن الفترات الإسلامية المبكرة، كذلك ان هذا المسجد من المساجد القليلة التي بنيت من اللبن والتي لم نحصل الا على القليل منها لصعوبة صمودها امام عوامل التعرية من مياه ورياح وغيرها".