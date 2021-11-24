سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اكتشاف مسجد إسلامي عمره 14 قرناً جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-24T16:05:32+0000
اكتشاف مسجد إسلامي عمره 14 قرناً جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اثار وتراث ذي قار، يوم الاربعاء، عن اكتشاف بعثة المتحف البريطاني مسجد يعود الى العصر الأموي شمالي المحافظة.

وقال مدير اثار المحافظة عامر عبد الرزاق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المساجد تعد من الابنية الرائدة للفترة الإسلامية المبكرة، ونحن هنا في موقع تل (كبيبة) الاثري في قضاء الرفاعي اكتشفنا اليوم واحداً من هذه المساجد والذي يعود للفترة الإسلامية الأموية للسنة الهجرية 60 تقريبا لذا يعتبر اكتشافاً مهماً وكبيراً وخصوصاً انه شيد من اللبن".

وبين ان "المسجد يقع في وسط مدينة سكنية واضحة من خلال اكتشاف البيوت حول هذا المسجد الذي يتوسطها، وأبعاده بعرض 8 امتار وطول 5 امتار تقريبا ويتوسط المسجد من المقدمة محراب صغير لإمام الصلاة ويسع لـ25 شخصاً".

واضاف "يعد اكتشاف هذا المسجد من الاكتشافات المهمة والكبيرة، وذلك لأنه يؤرخ لبدايات ظهور الاسلام وكذلك لم نجد الا القليل من المعلومات الواردة الينا في الكشف عن الفترات الإسلامية المبكرة، كذلك ان هذا المسجد من المساجد القليلة التي بنيت من اللبن والتي لم نحصل الا على القليل منها لصعوبة صمودها امام عوامل التعرية من مياه ورياح وغيرها".

related

في ذي قار.. انتحار مراهق وطاعن في السن بحادثين منفصلين

Date: 2021-08-20 10:16:07
في ذي قار.. انتحار مراهق وطاعن في السن بحادثين منفصلين

محافظة ذي قار توضح حقيقة إضافة أسماء جديدة للتعيين في الشركات النفطية

Date: 2021-05-05 14:34:43
محافظة ذي قار توضح حقيقة إضافة أسماء جديدة للتعيين في الشركات النفطية

احتجاج ليلي في الناصرية ينتهي بغلق ديوان المحافظة

Date: 2021-04-15 18:20:32
احتجاج ليلي في الناصرية ينتهي بغلق ديوان المحافظة

اخماد حريق بعلوة للخضار في ذي قار

Date: 2019-08-18 09:56:13
اخماد حريق بعلوة للخضار في ذي قار

محتجون يغلقون مبنى حكومياً جنوبي العراق

Date: 2021-11-07 09:16:09
محتجون يغلقون مبنى حكومياً جنوبي العراق

محتجون غاضبون من تردي الكهرباء يقطعون شارعاً رئيسياً في ذي قار

Date: 2021-06-29 20:04:46
محتجون غاضبون من تردي الكهرباء يقطعون شارعاً رئيسياً في ذي قار

محافظة تتصدر أعلى معدل سنوي للغبار المتساقط بالعراق

Date: 2021-01-28 08:56:59
محافظة تتصدر أعلى معدل سنوي للغبار المتساقط بالعراق

ناشطون بارزون في ذي قار يجتمعون بأحد شيوخ العشائر تحضيراً لاجتماع هام

Date: 2021-02-28 13:18:11
ناشطون بارزون في ذي قار يجتمعون بأحد شيوخ العشائر تحضيراً لاجتماع هام