اكتشاف إصابات كورونا في عشرات المدارس بذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، يوم الأربعاء، عن اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في عشرات المدارس بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الطبية التابعة لدائرة صحة ذي قار قامت بإجراء فحوصات كورونا في 287 مدرسة حتى الآن"، مشيرا إلى اكتشاف إصابات بالفيروس في 58 مدرسة.

وأوضح أنه "تم اكتشاف 73 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الطلبة في تلك المدارس"، منوها إلى أن المصابين يخضعون للعلاج.

وأضاف المصدر، أن "دائرة الصحة أصدرت قرارات باغلاق 22 شعبة داخل المدارس لحين اكتساب جميع طلابها المصابين بالفيروس الشفاء التام".

يذكر أن الطلبة في العراق يداومون يوماً واحداً فقط في الأسبوع للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.