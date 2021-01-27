سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اكتشاف إصابات كورونا في عشرات المدارس بذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-27T10:54:27+0000
اكتشاف إصابات كورونا في عشرات المدارس بذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، يوم الأربعاء، عن اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في عشرات المدارس بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الطبية التابعة لدائرة صحة ذي قار قامت بإجراء فحوصات كورونا في 287 مدرسة حتى الآن"، مشيرا إلى اكتشاف إصابات بالفيروس في 58 مدرسة.

وأوضح أنه "تم اكتشاف 73 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الطلبة في تلك المدارس"، منوها إلى أن المصابين يخضعون للعلاج.

وأضاف المصدر، أن "دائرة الصحة أصدرت قرارات باغلاق 22 شعبة داخل المدارس لحين اكتساب جميع طلابها المصابين بالفيروس الشفاء التام".

يذكر أن الطلبة في العراق يداومون يوماً واحداً فقط في الأسبوع للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

related

أكثر من 150 إصابة جديدة بكورنا بـ3 محافظات عراقية

Date: 2020-06-06 11:40:22
أكثر من 150 إصابة جديدة بكورنا بـ3 محافظات عراقية

تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا في محافظة جنوبي العراق

Date: 2020-06-02 14:44:15
تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا في محافظة جنوبي العراق

كورونا يتسلل إلى محافظة عراقية أخرى

Date: 2020-03-08 18:24:19
كورونا يتسلل إلى محافظة عراقية أخرى

قرابة 100 اصابة بكورونا بينها كوادر صحية في ثلاث محافظات

Date: 2020-06-07 13:40:11
قرابة 100 اصابة بكورونا بينها كوادر صحية في ثلاث محافظات

العراق.. تطور بشأن بدء العام الدراسي في زمن كورونا

Date: 2020-11-02 20:11:05
العراق.. تطور بشأن بدء العام الدراسي في زمن كورونا

خبير يحدد موعد انتهاء مناعة العراقيين من فيروس كورونا وتفشي الموجة الثانية

Date: 2021-01-20 14:37:27
خبير يحدد موعد انتهاء مناعة العراقيين من فيروس كورونا وتفشي الموجة الثانية

محافظة عراقية تعلن نتائج 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

Date: 2020-03-12 09:41:27
محافظة عراقية تعلن نتائج 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

تعافي خمسة مصابين بكورونا في كوردستان واصابات جديدة في ذي قار

Date: 2020-06-08 19:50:19
تعافي خمسة مصابين بكورونا في كوردستان واصابات جديدة في ذي قار