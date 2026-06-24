اكتشاف شاهد جديد من مسلة آشورية في "باب شمس" بنينوى (صور)

شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث علي عبيد شلغم، يوم الأربعاء، عن اكتشاف جديد في موقع "باب شمس" الأثري بمحافظة نينوى تمثل في رفع شاهد يعود إلى مسلة آشورية.

وأشار عبيد في بيان رسمي، إلى هذا الإنجاز الجديد قد جاء من خلال الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق التنقيب والملاكات الأثرية في مواقع العمل، ليُضاف هذا الاكتشاف إلى سلسلة المكتشفات التاريخية التي تعكس عراقة مدينة نينوى، وعمقها الحضاري بوصفها واحدة من أبرز الحواضر التاريخية في العراق والمنطقة.

يُذكر أن "باب شمس" (أو باب شمشي) يُعد واحداً من أبرز الأبواب الاستراتيجية السبعة عشر التي كانت تحصّن أسوار عاصمة الإمبراطورية الآشورية الحديثة "نينوى" خلال القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد. ويقع الباب في الضلع الشرقي للمدينة الأثرية (الجانب الأيسر لمدينة الموصل الحالية)، حيث سُمي تيمناً بالإله "شمش" (إله الشمس والعدالة في العراق القديم) نظراً لمواجهته جهة الشروق، وكان يمثل الممر الرئيسي للقوافل الملكية والتجارية القادمة من الشرق.

وعادة ما كانت المداخل الرئيسية للعواصم الآشورية تُزين بـ"الشهود والمسلات الحجرية" التي تنحت عليها المراسيم الملكية وإنجازات الملوك، وهو ما يفسر الأهمية الأثرية البالغة للاكتشاف الحالي الذي يندرج ضمن جهود إعادة إحياء وصيانة المواقع التاريخية التي تضررت في سنوات سابقة.