اكتشافات "جديدة ومهمة" في الجامع النوري بالموصل.. صور

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للاثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة العراقية، يوم الاثنين، عن اكتشافات وصفتها بـ"المهمة" في الجامع النوري الكبير بمدينة الموصل.

وقال مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات التابعة للهيئة علي عبيد شلغم، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نعلن عن اكتشافات مهمة في الجامع النوري ومنارته الحدباء ضمن مدينة الموصل القديمة، والذي يجري العمل بها من قبل منظمة اليونسكو بالاشتراك مع كوادر الهيئة العامة للاثار والتراث مفتشية آثار وتراث وبتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه قال خيرالدين احمد ناصر مفتش اثار وتراث نينوى، وفق البيان، إن من بين أعمال التحري التي جرت تحت أسس مصلى الجامع النوري تم العثور على الأرضيات الأصلية للمصلى قبل صيانته في اربعينيات القرن الماضي والتي أثبتت أن مساحة المصلى الأصلي أكبر من مساحة المصلى الحالي.

واشار ناصر الى ان المفتشية اكتشفت اربعة غرف اخرى تحت مصلى الجامع متصلة الواحدة بالاخرى عن طريق بوابات ، عرض الغرف (٣.٥) متر وارتفاعها (٣)متر مبنية من الجص والحجر ومرصوفة ارضيتها بالحجارة غير منهدمة على شكل ممر وعلى جانبيه احواض مستطيلة ومربعة عمقها ٦٠ سم ومغلفة من الداخل بمادة القير يعتقد كانت تستخدم كمحلات وضوء في المبنى الاصلي للجامع النوري واحتوت على العديد من الملتقطات منها بعض العملات المعدنية التي تعود للفترة الاتابكية ، وعمق هذه الغرف عن ارضية المصلى الحالي بما يقارب ٦ متر.