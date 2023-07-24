اكبر مصافي العراق النفطية يطلق مشروعاً صحياً

شفق نيوز/ اعلنت ادارة مصفى بيجي في صلاح الدين اكبر مصافي العراق، يوم الاثنين، انشاء مستشفى نموذجي في المحافظة خلال الفترات المقبلة.

وقال مدير المصفى عدنان محمد حمود لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة المصفى استحصلت موافقات إدارة مصافي الشمال ووزارة النفط والصحة ورئاسة الوزراء لإنشاء مستشفى سعة 100 سرير في اطراف قضاء بيجي شمالي صلاح الدين لمعالجة المشاكل الصحية وتهالك مستشفى بيجي العام".

وبين حمود ان "المستشفى يضم تخصصات علاجية متعددة لجميع الأمراض ومنها الأمراض السرطانية"، مشيرا الى "استكمال جميع الاجراءات الفنية والادارية وتخصيص اموال تمويل المشروع وبانتظار إقرارها من وزارة الصحة لإحالة مشروع المستشفى الى شركات رصينة وعلى الأرجح عالمية".

واكد ان "إدارته تسعى لإنشاء مستشفى نموذجي متكامل يليق باحتياجات أبناء المحافظة ويؤمن لهم الخدمات الصحية والعلاجية المتعددة والنادرة".

ومصفى بيجي هو أكبر مجمعات تصفية وتصنيع النفط في العراق أنشأ في شهر تموز سنة 1978، وهو ينتج ثلث إنتاج المصافي العراقية.

يقع المصفى في محافظة صلاح الدين على بعد نحو 130 كيلومترا إلى الشمال من بغداد، في وسط الطريق المؤدي من بغداد إلى الموصل.

وتبلغ طاقته الإنتاجية 15 مليون طن سنوياً من المشتقات النفطية، وتبلغ طاقة التكرير 310,000 برميل يومياً،(49,000 m3/d).

وسيطر داعش على مصفاة بيجي في 24 حزيران عام 2014، إلا أن القوات المسلحة العراقية تمكنت من استعادة المصفاة من قبضة التنظيم في 16 تشرين الأول عام 2015.

وتعرضت المصفاة لأضرار كبيرة إثر العمليات العسكرية التي دارت فيها.