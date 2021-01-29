اكبر بحيرة في ديالى تفقد نصف خزينها والسيول الايرانية تغمر سد الوند

شفق نيوز/ اكدت مصادر حكومية في محافظة ديالى، يوم الجمعة، انخفاض مناسيب المياه في بحيرة حمرين لأكثر من النصف خلال الموسم الشتوي الحالي، فيما تسببت السيول المتدفقة من الحدود الايرانية بغمر سد الوند الاستراتيجي في خانقين.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، أن الخزين المائي في بحيرة حمرين، شمال شرقي ديالى، انخفضت بنسبة 50‌‎% بسبب قلة الأمطار في الموسم الشتاء الحالي، معرباً عن تفاؤله بالتوقعات المناخية التي تشير الى سقوط امطار غزيرة خلال الفترة المتبقية من الشتاء وفصل الربيع المقبل لتعزيز الخزين المائي للبحيرة قبل حلول فصل الصيف.

وتُعد بحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة، الخزين الاستراتيجي الاول للمياه في ديالى حيث تزود حاليا أكثر من 70% من مناطق ديالى بمياه الشرب والري، وتستوعب مليارين و400 مليون متر مكعب من المياه.

وفي سياق متصل، اكدت قائممقامية خانقين امتلاء حوض سد الوند بالكامل بالمياه بمقدار 38 مليون متر مكعب، وجريان الماء فوق المسيل جراء تدفق السيول من الحدود الايرانية.

وقال قائممقام خانقين دلير حسن، لوكالة شفق نيوز، ان ارتفاع مناسيب المياه في سد الوند سيسهم في انعاش الخطط الزراعية والارواء وتلبية الاحتياجات المائية الاخرى في خانقين.

واضاف "نأمل بارتفاع مستمر لمناسيب سد الوند الاستراتيجي الذي يعد شريان الزراعة والحياة للكثير من مناطق خانقين".

ويقع السد على نهر الوند جنوب شرق خانقين ويبعد عن الحدود العراقية الإيرانية مسافة 6 كم، وهو سد املائي ترابي ذو لب طيني بطول 1342 مترا وبارتفاع 24 مترا، وكميات الخزن في بحيرة السد 38 مليون متر مكعب والمساحة السطحية للبحيرة ستة ملايين و200 ألف متر مربع، وفي بداية سنة 2013 بدء السد مرحلة التشغيل.