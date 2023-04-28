"اقواس صلاح الدين" تشهد مصرع واصابة خمسة مدنيين بينهم نساء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 5 مدنيين بحادث سير في أطراف مدينة تكريت، مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "اثنين من النساء لقين مصرعهن وإصابة 3 آخرين بتصادم مركبتين قرب نقطة تفتيش (الاقواس)، شمالي تكريت".

وأضاف المصدر أن "مفارز الاسعاف والدفاع المدني نقلت الضحايا الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة في اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".

وتشهد صلاح الدين واغلب المحافظات حوادث مرورية يومية لأسباب عدة أبرزها إهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشاكل الفنية في الطرق.