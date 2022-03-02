اقترحوا عدة حلول لدرء خطره.. شبح الجفاف يُفزع مزارعي ديالى

شفق نيوز/ طالب مزارعو ديالى، يوم الاربعاء، الحكومة العراقية بإجراءات سريعة وفاعلة لإنقاذهم من خطر الجفاف وانهيار القطاع الزراعي وما سيتسبب به من تبعات على الواقع المعيشي.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، رعد مغامس التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان "مزارعي ديالى اجمعوا على جملة من المعالجات والإجراءات للخلاص من كوارث الجفاف وانهيار القطاع الزراعي وابرزها دمج وزارتي الزراعة والموارد المائية، واعفاء المزارعين من بدلات إيجار العقود الزراعية، ودعم المنتج المحلي، ودفع مستحقات تسويق الحبوب من قبل وزارتي المالية والتجارة".

واضاف ان "المطالب والمعالجات دعت أيضا الى اعتماد تقنيات الزراعة الحديثة، وتفعيل دوائر البحوث الزراعية، ودعم المزارعين بالاسمدة والمستلزمات الزراعية كافة، واطلاق قروض ميسرة، والسماح للجمعيات الفلاحية باستيراد الأسمدة والمبيدات عن طريق وكالات شركة التجهيزات الزراعية، الى جانب تسليم مبالغ تعويضات المادة (140) عن طريق ممثلي الفلاحين في المحافظة".

ويشكو المزارعون في ديالى وعدة محافظات سنويا من تأخر دفع المستحقات بسبب الإجراءات الطويلة والمتشعبة بين الوزارات المعنية.

والغت وزارة الزراعة قبل اشهر عدة الخطة الشتوية في ديالى بسبب شح الموارد المائية وانعدام الامطار ما سبب ازمة معيشية ومجتمعية واسعة في عموم المحافظة.