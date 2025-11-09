اقتراع الساعات الأولى.. انسيابية في التصويت الخاص بـ4 محافظات

شفق نيوز- محافظات

شهدت مراكز الاقتراع في محافظات عراقية عدة، يوم الأحد، انسيابية عالية في عملية التصويت الخاص، وسط إجراءات أمنية مشددة وتعاون وثيق بين قيادات الشرطة ومكاتب مفوضية الانتخابات في تلك المدن.

في بابل، قال مدير إعلام شرطة المحافظة، اللواء عادل الحسيني، لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية باشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بالانتشار في المراكز الانتخابية، لضمان انسيابية عملية التصويت الخاص لمنتسبي القوات الأمنية”.

وأضاف الحسيني، أن "الحضور الأمني بدأ منذ لحظة فتح مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحاً، وتم تنظيم دخول المنتسبين على شكل وجبات متعاقبة لتفادي الزخم وضمان سير العملية بشكل منظم”، مؤكداً أن “عملية التصويت جرت بانسيابية تامة دون تسجيل أي خروقات أو مشاكل فنية تُذكر".

وأشار إلى "وجود تنسيق عالٍ بين قيادة الشرطة ومكتب مفوضية بابل، مما ساهم في تسهيل مرور المنتسبين وممارسة حقهم الدستوري والانتخابي بكل هدوء وسلاسة".

من جانبه، أكد مدير مكتب انتخابات بابل، المستشار القانوني كفاح العامري، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "مكاتب ومراكز الاقتراع فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر، حيث بلغ عدد المراكز الانتخابية في المحافظة 29 مركزاً تضم 127 محطة اقتراع".

وأوضح العامري أن عدد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص في بابل بلغ 36,830 ناخباً، مبيناً أن جميع الأجهزة والمحطات العاملة تعمل بشكل طبيعي دون أي خلل، وأن نسب المشاركة جيدة منذ الساعات الأولى.

وختم العامري حديثه بالقول إن "عند الساعة السادسة مساءً سيتم طباعة أشرطة النتائج الأولية وتعليقها أمام المحطات، فضلاً عن تسليم نسخ منها لوكلاء الأحزاب والمخولين وفق الإجراءات المعتمدة.

إلى ذي قار، حيث أكد قائد شرطة المحافظة اللواء نجاح العابدي، لوكالة شفق نيوز، أن العملية الانتخابية في المحافظة تجري بانسيابية تامة والمفوضية تدير العمل باحتراف".

وتابع العبادي: "وزعنا الجهد الامني على وجبات لكي يتمكن الجميع من المشاركة في الانتخابات وحتى لا يبان اي قصور امني"، مؤكداً عدم تسجيل أي خلل في أجهزة الاقتراع لغاية اللحظة وكل شيء يجري وفق ما مخطط له".

وفي ديالى لم يختلف المشهد كثيراًُ، إذ أكد المتحدث باسم قيادة شرطة المحافظة العميد هيثم الشمري، أن العملية الانتخابية في الاقتراع الخاص تجري بكل حرية وشفافية للمنتسب الأمني.

أما في كركوك، فأعلنت مفوضية الانتخابات، أن أكثر من 56 ألف عنصر أمني يشاركون في عملية الاقتراع الخاص بالمحافظة، فيما أشارت إلى أن نسبة الإقبال حتى الآن تُعدّ متوسطة.

وقال مسؤول إعلام المفوضية في كركوك علي عباس البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التصويت الخاص تجري بانسيابية عالية في جميع المراكز، وقد تم توزيع المنتسبين على مراكزهم الانتخابية وفق القوائم المعتمدة مسبقاً"، مبيناً أن "الإقبال يُعدّ متوسطاً حتى هذه اللحظة، مع توقعات بارتفاعه خلال الساعات المقبلة".

وأضاف البياتي أن "فرق المفوضية تتابع بشكل مباشر عمل الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالاقتراع لضمان دقة النتائج وسلامة العملية الانتخابية"، لافتاً إلى أن "هناك تنسيقاً مستمراً مع القوات الأمنية لتأمين المراكز ومحيطها ومنع أي خروقات قد تؤثر على سير التصويت".

وختم بالقول إن "المفوضية تثمّن التزام العناصر الأمنية بالتعليمات الانتخابية، وحرصهم على المشاركة في العملية الديمقراطية باعتبارهم جزءاً أساسياً من المجتمع".