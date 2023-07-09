اقتحام دائرة حكومية بـ"السكاكين" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاحد، بأن مجهولين اقتحموا دائرة حكومية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة واعتدوا على أحد الموظفين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولين اقتحموا، اليوم، دائرة الاملاك التابعة لمديرية بلدية الناصرية بـ(السكاكين) وسط المحافظة وقاموا بالاعتداء على أحد الموظفين طعناً بالسكاكين، ثم غادروا المكان دون تمكن الأجهزة الامنية من ايقافهم".

وبين المصدر، ان "تفاصيل الحادثة لم تعرف أسبابها لغاية الآن، بسبب تمكن الجناة من الفرار، فيما نقل الموظف المصاب إلى قسم طوارئ مستشفى قريب بسبب سوء حالته الصحية ".