اقتحام بلدية الناصرية.. اعتقال ومطاردة 14 موظفاً بينهم مسؤول

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الخميس، بأن قوة من هيئة النزاهة مدعومة بقوات أمنية كبيرة نفذت عملية اقتحام لمديرية بلدية الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القوة كانت بصدد اعتقال عدد من الموظفين الصادرة بحقهم أوامر قبض وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

وأوضح المصدر، أن العملية أسفرت عن اعتقال 5 موظفين، بينهم مسؤول تنظيم المدن في المديرية، بالإضافة إلى أربع موظفات، مشيراً إلى أن 9 موظفين آخرين تمكنوا من الفرار، فيما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقتهم.