اقالة محافظ صلاح الدين تعرقل عودة مسؤول محلي لمنصبه بعد تبرئته

شفق نيوز/ عزا مصدر حكومي في صلاح الدين، يوم الخميس، أسباب تأخر مباشرة قائممقام سامراء محمود خلف السامرائي بمهام عمله بعد تبرئته من قبل القضاء الى اقالة محافظة صلاح الدين عمار جبر خليل وعدم صدور مباشرة إدارية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مباشرة قائممقام سامراء بمهامه من جديد بعد تبرئته من تهم الفساد يتطلب امر مباشرة إدارية من المحافظ الا ان اقالة المحافظ وعدم وجود صلاحيات للمحافظ المكلف بإصدار أوامر إدارية لرؤساء الوحدات الإدارية حالت دون ذلك.

واكد ان المحافظة بانتظار تعميم الصلاحيات القانونية للمحافظ المكلف لانهاء جميع المشاكل الإدارية العالقة.

ويدير منصب قائممقام سامراء حاليا مدير ناحية دجلة برهان العيساوي بالوكالة منذ اشهر عدة بعد صدور حكم بالسجن لقائممقام سامراء محمود خلف السامرائي بتهم الفساد وهدر المال العام..

وأصدرت محكمة جنايات صلاح الدين في العاشر من اذار الماضي حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق قائممقام قضاء سامراء، محمود خلف أحمد استناداً لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

فيما برأت محكمة التمييز السامرائي من التهم المنسوبة إليه وافرجت عنه في ايار الماضي.