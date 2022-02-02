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"افتعال ازمة لاسترداد ديون".. توقف "مفاجئ" يطال النظام المروري في العراق مصدره "الماني"

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-02T20:00:29+0000
"افتعال ازمة لاسترداد ديون".. توقف "مفاجئ" يطال النظام المروري في العراق مصدره "الماني"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول، يوم الاربعاء، عن أسباب التوقف "المفاجئ" الذي يطال نظام مواقع تسجيل المرور في عموم مناطق العراق، عازياً ابرزها إلى محاولات "شركة المانية" لاسترداد ديونها.  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "واحداً من اهم اسباب توقف النظام (السيستم) بشكل مفاجئ، وعودته إلا عبر نداء من الوحدة المركزية وبوقت طويل، هو أداء شركة الانترنت المجهزة والمتعاقدة مع المرور والتي تعطي خدمة سيئة جداً".

وأضاف المصدر، أن "أحد الاسباب الاخرى والمهمة هي نتيجة العقد المبرم بين المرور والشركة الالمانية المجهزة (مال بور) والمسؤولة عن المشروع الوطني في عموم العراق"، لافتاً إلى أن هذه الشركة "تقوم بإطفاء المنظومة بشكل كامل بسبب الديون المتراكمة وطلبها لتسديد المبالغ".

وبحسب المصدر المسؤول، فإن هذا الإيقاف "المفاجئ" يحدث بين فترة واخرى، وليس كل يوم في النظام المروري بعموم العراق.

ولفت إلى أن موضوع الإيقاف بشكل عام يدخل في خانة خلق الأزمة، بالإضافة إلى عقود فساد متراكمة في هذه المديرية".

من جانبه ذكر مصدر مسؤول في مديرية المرور العامة لوكالة شفق نيوز، أن التوقفات الحاصلة بالنظام هي بسبب الحمل الزائد على قاعدة البيانات الخاصة، ويتم العمل حالياً على احتواء الأمر، وحلها بشكل نهائي، وطوي صفحة التأخير والقطوعات الحاصلة التي تسبب الزخم في طوابير المراجعين.

ورغم التأكيدات الرسمية من قبل مديرية المرور العامة على سلاسة وسرعة انجاز معاملات المواطنين في مواقع التسجيل على إجازات السوق ونقل ملكية المركبات، إلا أن مواطنين يشكون من موضوع التوقف المفاجئ للنظام  أو "السيتسم" في بعض أو اغلب تلك المواقع.

ويقول مراجعون لأحد مواقع تسجيل المرور، لوكالة شفق نيوز، إن "النظام يقف بصورة مفاجئة صباحاً وبشكل شبه يومي"، مبينين أن "التوقف عادة ما يكون في وقت الذروة بساعات الصباح ليعود متأخراً مع نهاية الدوام الرسمي."

وأشار المواطنون إلى أن "هذا الموضوع يتسبب بإرباك في سير المعاملات وزخم وطوابير كبيرة"، لافتين إلى أن "اغلب المراجعين لاكمال معاملتهم يخرجون دون اكمالها ليعودوا من جديد في اليوم الثاني او في وقت لاحق".

وفي بعض الاحيان، يقول مواطنون، إن "بعض المعاملات بحاجة الى اعادة ترويج ودفع فواتير وغرامات ورسوم جديدة"، داعين لإيجاد حل الى هذه المشكلة التي اثقلت من كاهلم.

 

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