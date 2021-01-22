افتتاح 3 مستشفيات "كرفانية" ومركز لمعالجة المخدرات في ديالى

شفق نيوز/ افتتح وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي، يوم الجمعة، ثلاث مستشفيات "كرفانية" ومركز لمعالجة المدمنين على تعاطي المخدرات في محافظة ديالى.

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، لوكالة شفق نيوز، إن المستشفيات التي افتتحها وزير الصحة سعة كل منها 50 سريراً وتضم أقساماً للأطفال والولادة وأجهزة طبية ووحدات سكن للأطباء.

وبين أن المستشفيات افتتحت في ناحيتيّ بني سعد، ومندلي، وقضاء بلدروز، لتقديم افضل الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا فضلا عن العديد من الخدمات الصحية والطبية والعلاجية للمواطنين.

وأشار العزاوي إلى ان المستشفيات زودت بكافة الكوادر الطبية والصحية والعلاجية والإدارية وجهزت من الوزارة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة خدمة لاهالي المحافظة.

وتابع المتحدث باسم صحة ديالى، أن وزير الصحة افتتح مركزا لمعالجة مدمني المخدرات غرب بعقوبة.