افتتاح "أول" مستشفى للحروق في ديالى

شفق نيوز – ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، يوم الخميس، عن افتتاح أول مستشفى متخصص بالحروق.

وقال المتحدث باسم صحة ديالى، فارس العزاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الصحة صالح الحسناوي وصل إلى المحافظة في زيارة رسمية للاطلاع على الواقع الصحي"، مبيناً أنه "افتتح أول مستشفى للحروق بجانب مستشفى بعقوبة التعليمي، بعدما كانت المحافظة تضم ردهة واحدة فقط لعلاج الحروق".

وأضاف العزاوي أن "زيارة الوزير تتضمن متابعة إنجاز وافتتاح مشاريع أخرى لدعم الواقع الصحي في مختلف مناطق المحافظة".

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة في بيان أن "الوزير زار مقر دائرة صحة ديالى وعقد اجتماعاً مع المدير العام ومديري الأقسام والملاك المتقدم في الدائرة"، مشيرة إلى أن "الوزير أكد خلال الاجتماع استمرار دعم الوزارة لجميع دوائر الصحة، وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية لتلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير".