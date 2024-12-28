افتتاح "أول مستشفى عام" في بغداد منذ 40 عاماً

شفق نيوز/ افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، مستشفى الشعب العام سعة (246) سريراً، أحد المشاريع المتلكئة التي عملت الحكومة على إنجازها، مؤكداً أنها "أول مستشفى عام" يشيد في بغداد منذ نحو أربعة عقود.

وأجرى السوداني، جولة في ردهات وأقسام المستشفى الذي يتميز بسعة البناء، يرافقه وزير الصحة وعدد من أعضاء مجلس النواب ومحافظ بغداد، كما اطلع على الأجهزة الطبية الحديثة والمستلزمات الخدمية المختلفة.

ووجه رئيس الوزراء، الشركة التركية التي ستقوم بتشغيل المستشفى، بضرورة أن يقترن هذا المبنى بأفضل الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، موضحاً أن معيار النجاح سيعتمد على مدى رضا المواطن عن الخدمة الطبية والصحية المقدمة داخل المستشفى.

والتقى السوداني، بعدد من ممثلي أهالي المنطقة، بحضور أعضاء مجلس النواب، حيث ثمن جهود الحكومات المحلية في بغداد منذ عام 2013، وكذلك جهود الحكومة المحلية الحالية التي بذلت أقصى جهدها بمعية الجهات الرسمية من أجل إكمال هذا المشروع.

وأشاد بما قدمته وزارة الصحة في إكمال المشروع رغم الكثير من التعقيدات التي كانت تواجهه، وأيضاً ثمن جهود الشركة العراقية المنفذة للمشروع، وعدها محط فخر واعتزاز في أن يكون التنفيذ بهذا المستوى الكبير.

وأكد رئيس الوزراء، أنّ مستشفى الشعب، يعد أول مستشفى عام يشيد في بغداد منذ نحو أربعة عقود، مشيراً إلى حرص الحكومة على استكمال كل المشاريع المتلكئة والمتوقفة في بغداد والمحافظات، إذ تمكنت من إنجاز أكثر من 50% من المشاريع المتلكئة.

وأوضح السوداني أنّ الخدمة والرعاية الصحية لا يمكن أن تتأخرا، ويجب أن تتوفرا للمواطن في بلده بدلاً من السفر إلى خارج العراق، مؤكداً مضيّ الحكومة باتجاه إنجاز البنى التحتية للقطاع الصحي، وتحسين الخدمات الصحية من خلال الاعتماد على أسلوب التشغيل وإدارة المسشتفيات بالتعاون مع القطاع الخاص، بالاعتماد على مؤسسات عالمية مختصة.

وتبلغ المساحة الكلية لمستشفى الشعب العام (16) دونماً، ويتضمن أقساماً طبية متنوعة وعيادات استشارية بمختلف الاختصاصات، وأقساماً للجراحة العامة، ومختبراً ومصرفاً للدم، وسكناً للكوادر الطبية المقيمة يتكون من 75 شقة، بالإضافة إلى كافتيريا وأماكن جلوس للمراجعين وحدائق خارجية وداخلية، كما جُهزت بمختلف الأجهزة الطبية العلاجية المتطورة والحديثة.