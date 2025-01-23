افتتاح منفذ القائم أمام الحركة التجارية والمسافرين في هذا الموعد

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء القائم، تركي المحلاوي، يوم الخميس، أن منفذ القائم الحدودي مع سوريا سيُفتتح أمام الحركة التجارية والمسافرين يوم السبت المقبل.

وأكد المحلاوي لوكالة شفق نيوز أن "الحالة الأمنية في القضاء ممتازة جداً"، مشيراً إلى "عدم تسجيل أي خروقات أمنية".

أوضح أن "الوضع الحدودي مع سوريا مستقر تماماً، ولا توجد أي معوقات تهدد استقرار الأمن في القضاء".

وأغلقت الحكومة العراقية منفذ القائم في 8 كانون الأول سنة 2024 بعد سقوط حكومة بشار الأسد ثم فتحت المنفذَ جزئياً يوم 22 كانون الأول سنة 2024 لدخول وخروج العالقين من الدولتين.