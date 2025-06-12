افتتاح منفذ "البو كمال" الحدودي بين العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، يوم الخميس، عن افتتاح معبر البوكمال (القائم) الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وأكدت الهيئة، في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، جاهزية كوادرها وجميع المرافق الخدمية في المعبر، داعيةً المسافرين وسائقي الشاحنات إلى "الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة، لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور".

من جانبه، كشف قائممقام قضاء القائم، بمحافظة الأنبار، تركي المحلاوي، عن معبرالقائم الحدودي مع سوريا الأسبوع المقبل.

وقال المحلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "معبر القائم الحدودي سيعاود افتتاحه بشكل طبيعي بداية الأسبوع المقبل، بعد اتفاق الجانب العراقي والسوري على ذلك وهذه خطوة جيدة ومهمة للبلدين".

وأضاف أن إعادة افتتاح معبر القائم الحدودي مع سوريا ليس له أي تداعيات امنية ولا يشكل أي خطورة امنية على الانبار والعراق بصورة عامة، خاصة وان الحدود محكمة والمعبر مؤمن من الطرفين والافتتاح له أهمية اقتصادية كبيرة للعراق وسوريا.