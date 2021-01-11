افتتاح معاهد للفنون الجميلة للبنات في اقضية محافظة الانبار

شفق نيوز/ وافقت وزارة التربية، على افتتاح معاهد للفنون الجميلة للبنات في محافظة الأنبار.

وقالت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام النيابية سميعة الغلاب، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة "شفق نيوز"، إن وزارة التربية وافقت على فتح معاهد فنون جميلة للبنات في أقضية الرمادي والفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وبينت الغلاب وهي نائبة عن محافظة الأنبار، أن "المعاهد تقبل خريجات المرحلة المتوسطة وحسب المعدل التنافسي".

وأضافت أن "الهدف من فتح المعاهد هو تخريج كوادر موازية للكوادر التربوية".

وأشارت الغلاب، إلى أن "هناك خطط لافتتاح معاهد أخرى في الأقضية الغربية من المحافظة، بالإضافة إلى فتح معاهد مسائية لطلبة الانبار".