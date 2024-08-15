افتتاح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين اعتبارا من يوم السبت المقبل

شفق نيوز/ اصدرت اللجنة العليا لأمن المطارات اجتماعاً برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم الخميس، توجيها بفتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللجنة أصدرت توجيهاً الى مديرية أمن المطارات في وزارة الداخلية وباقي الوزارات والاجهزة الأمنية الأخرى بافتتاح مطار بغداد الدولي اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم السبت المقبل، أمام حركة المسافرين ومرافقيهم من المواطنين.

وأشار البيان إلى ان هذا التوجيه جاء بعد أن تم إكمال جميع الاستعدادات الخاصة بالتفتيش والوقاية وزيادة عجلات السونار ومفارز الـK9.

وأكدت اللجنة على توفير جميع التسهيلات لجميع المواطنين داخل المطار وتبسيط الإجراءات أمامهم.