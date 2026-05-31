افتتاح مستشفى الأورام والطب النووي في الموصل

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، بدء استقبال مستشفى الأورام والطب النووي التخصصي في مدينة الموصل لمرضى السرطان.

وقال الدخيل، لوسائل الاعلام بينهم شفق نيوز، خلال افتتاح المستشفى إن "المستشفى يُعد من أكبر المشاريع الصحية النوعية في العراق، وسيوفر خدمات تخصصية متقدمة لمرضى الأورام داخل المحافظة".

وأضاف أن "المستشفى يتألف من ثلاثة طوابق وبطاقة استيعابية تبلغ 100 سرير، ويضم 33 غرفة عزل مجهزة وفق المعايير الطبية، إلى جانب ثلاثة أجهزة معجلات خطية لعلاج الأورام، ومختبر حار (Hot Lab)، وجهاز PET Scan، فضلاً عن منظومة متكاملة من الأجهزة الطبية الحديثة".