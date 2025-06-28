افتتاح مجسري الطوبجي الدوّارين في بغداد

شفق نيوز - بغداد

افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء السبت، مُجسّري الطوبجي الدوّارين على مسار شارع 14 تموز في جانب الكرخ، وهو من مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية في بغداد.

وثمّن السوداني، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جهود وزارة الإعمار والإسكان، وأمانة بغداد وفريق المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والحكومة المحلية لمحافظة بغداد، وأشاد بأداء الشركة المنفذة، كما شكر أهالي بغداد على صبرهم وتحملهم عبء الزحام خلال مدة تنفيذ المشروع.

وبيّن رئيس الوزراء، أن هذا المشروع، هو من ضمن المشاريع الـ 16 التي بدأتها وزارة الإعمار والإسكان لفكّ الاختناقات المرورية في بغداد، وتم إنجاز 11 منها لغاية الآن.

وأكد أولوية المشاريع الخدمية لعمل الحكومة في بغداد والمحافظات، عبر العمل على مسارات عدة، منها إكمال المشاريع المتلكئة، وتنفيذ المشاريع الجديدة في قطاعات البنى التحتية والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، ومشاريع الإسكان والمدن الجديدة والأراضي المطوّرة.

وقد جرى تنفيذ مشروع مجسّري الطوبجي، بإشراف دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان، وهو أحد مكونات مشروع تطوير تقاطعي الطوبجي والشالجية، وسيسهم في فكّ الاختناق الحاصل فوق مجسّر بن حيان ضمن تقاطعه مع شارع 14 تموز، كما سيسهل انسيابية حركة المرور بين مناطق الأعظمية، والمنصور، والعلاوي، وساحة عدن، وفق البيان.

ويتكون المشروع من مجسّرين دوّارين، الأول باتجاه منطقة العلاوي بطول 950 م، والثاني باتجاه ساحة عدن بطول 550 م، ويحتوي على 8 مقتربات لاستخدام المجسّرين، ولربط شارع 14 تموز بمجسر بن حيان.