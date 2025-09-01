افتتاح كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان في الموصل

شفق نيوز- نينوى

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان وسط مدينة الموصل بعد إعادة إعمارها ضمن مبادرة إحياء روح الموصل.

وكان السوداني قد افتتح، اليوم، الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء في قلب الموصل القديمة، بعد إعادة إعمارهما بتمويل من دولة الإمارات، وإشراف منظمة اليونسكو ضمن مشروع إحياء روح الموصل.

وشارك في المناسبة وفد وزاري إماراتي رفيع، فضلاً عن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل وعدد من أعضاء مجلس النواب ومسؤولين محليين وشخصيات بارزة من المدينة، وسط حضور رسمي وشعبي.