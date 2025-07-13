افتتاح كليتي "التميّز" و"الذكاء الاصطناعي" في جامعة بغداد

شفق نيوز – بغداد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الأحد، أن مطلع أيلول المقبل سيشهد الافتتاح الرسمي لكليتي "التميّز" و"الذكاء الاصطناعي" في جامعة بغداد.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة ورد إلى وكالة شفق نيوز، فإن هذا الإجراء يأتي "لمواكبة التحولات الرقمية العالمية".

من جانبه قال مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون الإدارية، رغد عبد الرزاق، إن استحداث الكليتين تَرافق مع إعداد برامج ومناهج دراسية حديثة، مشيراً إلى استقطاب أساتذة من خارج العراق، فضلاً عن وضع معايير خاصة لاختيار الطلبة للقبول في الكليتين.

من جانبه، أوضح مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية، سهيل نجم، أن كليتي "التميّز" و"الذكاء الاصطناعي" تمثلان نقلة مهمة في مسار التعليم العالي، من خلال اعتماد تقنيات حديثة وبرامج دراسية متقدمة في مجالات ترتبط بسوق العمل الداخلي والخارجي، مؤكداً أن هذه الخطوة ستكون تمهيداً لسلسلة من الإجراءات المستقبلية التي من شأنها رفع جودة التعليم العالي في العراق.