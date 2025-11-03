افتتاح أكبر مستشفى جامعي في البصرة بـ 446 سريراً وخمسة مبان رئيسية (صور)

شفق نيوز- البصرة

شهدت محافظة البصرة، يوم الاثنين، افتتاح المستشفى الجامعي، المشروع الطبي الأكبر في المحافظة، بـ 446 سرير، والذي صُمم لتعزيز مستوى الرعاية الطبية وتوفير بيئة علاجية متكاملة تلبي احتياجات السكان المتزايدة.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني لوكالة شفق نيوز، إن "افتتاح المستشفى يأتي ضمن خطط الحكومة المحلية لتطوير البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية وتقديم الدعم الطبي لأكبر عدد ممكن من المواطنين".

من جانبه، ذكر مدير صحة البصرة عباس التميمي، أن "المستشفى يضم 5 مبانٍ رئيسية، أبرزها البرج الطبي المكوَّن من 15 طابقاً، ويحتوي على 162 غرفة مفردة و144 غرفة مزدوجة، إلى جانب طابقين لسكن الأطباء يضمان 72 غرفة، ومزود بأحدث الأجهزة الطبية على مستوى العالم".

وأضاف التميمي، أن "المستشفى سيضم كوادر طبية متقدمة و يستوعب الأعداد المتزايدة من الخريجين"، موضحاً أن "أقسام المستشفى ستكون متكاملة وعامة ويجرى به جميع العلميات الجراحية والخدمات الصحية".