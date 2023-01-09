صور.. افتتاح طريق مغلق منذ عام 2007 شرقي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الإثنين، فتح طريق مغلق منذ عام 2007 شرقي العاصمة.

وذكر إعلام عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بهدف تخفيف الزخم المروري ورفع العبأ عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم، تستمر اللجان المكلفة بفتح الطرق ورفع السيطرات بواجباتها اليومية في العاصمة حيث تم فتح طريق مغلق منذ عام 2007 أحد مداخل منطقة "جميلة" جاء ذلك بعد تقييمه من الجوانب الأمنية والخدمية ضمن قاطع مسؤولية فرقة المشاة الحادية عشرة شرقي العاصمة بغداد".

وأكدت قيادة العمليات، أنها "ماضية في فتح الطرق والازقة ورفع السيطرات وحسب الاسبقية".

وأعلنت مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، امس الأحد، فتح مداخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد أمام حركة سير المركبات.

ووفقا لبيان صادر عن المرور، فإنه تم فتح مداخل المنطقة المذكورة وهي (مداخل وخارج نفق الزيتون بأتجاه المنطقة الخضراء، ساحة دمشق(العلاوي) بأتجاه الجسر المعلق، الحارثية).

واول امس السبت، افاد مصدر أمني مطلع، باتخاذ قرارات عليا لتفكيك المنطقة الخضراء وانهاء الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السيطرات التي تم رفعها لحد الان (كمرحلة اولى)، هي سيطرات الجادرية والطابقين والفراشة (بغداد الجديدة) وشقق زيونة والطوبجي (سيطرة المرور)".

واشار الى ان "سبع سيطرات سترفع في جانب الكرخ".