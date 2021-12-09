افتتاح جسرين ساندين لفك الاختناقات في جسر ديالى جنوب شرقي بغداد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة، يوم الخميس، عن افتتاح الجسرين الحديديين الساندين لجسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم افتتاح الجسرين الحديديين الموازيين لجسر ديالى الجديد، ذهاباً وإياباً، مما سيسهم بامتصاص الزخم الحاصل على جسر ديالى الكونكريتي".

ويعد جسر ديالى المدخل الرئيسي إلى العاصمة بغداد من جنوبها الشرقي ويربطها بعدة أقضية ونواحي في جانبيها الجنوبي الشرقي والجنوبي، وكذلك المحافظات الجنوبية، ويشهد الجسر زخماً شديداً وبالأخص في ساعات الصباح الأولى وعند أوقات انتهاء الدوام الرسمي.