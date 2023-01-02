شفق نيوز/ قررت السلطات العراقية، يوم الاثنين، اغلاق مطار بغداد الدولي "بشكل مؤقت" أمام الرحلات المغادرة والقادمة.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، إنه و"لاغراض الصيانة، تم اغلاق مطار بغداد الدولي امام الرحلات المغادرة والقادمة".

وأشار المصدر إلى "أعمال صيانة جارية حاليا للمدرج 33R/15L"، مؤكداًَ أنه "سيعود الى العمل بعد ساعة من الان".

يأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة يشهدها مدخل المطار، وسط استعدادات جارية لإحياء الذكرى السنوية لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني في قصف امريكي قرب المطار عام 2020.