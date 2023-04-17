اغلاق جسر الجمهورية يشل حركة السير في مركز بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الإثنين، بإغلاق جسر رئيسي وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أنه "تم اغلاق جسر الجمهورية بشكل مؤقت لاغراض الصيانة"، مرجحاً ان "يتم إعادة افتتاحه بعد ساعات".

وقبل أيام أعلنت مديرية المرور العامة، إغلاق جسر السنك وسط بغداد لأغراض الصيانة وأعادت افتتاحه بعد مرور نحو اسبوع على الإغلاق.

إلى ذلك قال مواطنون، إن جسر الجمهورية مغلق بطريقيه الاياب والذهاب، موضحين أن "الازدحامات المرورية قد بلغت ذروتها بعد أن توجهت السيارات إلى جسر السنك المجاور".

وتساءلوا، عن سبب "شروع أمانة بغداد بأعمال الصيانة مع أوقات الذروة"، لافتين الى أن" شللا مروريا قد أصاب مركز بغداد، دون سابق إنذار".