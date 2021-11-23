اغلاق اول "مدرسة وروضة" في العراق بسبب اصابات كورونا

شفق نيوز/ قررت السلطات الصحية في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، اغلاق "مدرسة وروضة" بسبب تزايد اصابات فيروس كورونا بين الطلبة والاطفال.

وقررت مديرة مركز تسعين الصحي نبيلة عبد الحميد حسين، وفق كتاب رسمي تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، إنه نظراُ لظهور حالات اصابة بفيروس كورونا في روضة "Çiçekler چيچكلر" تقرر منح المصابين اجازة اجبارية 14 يوماً وحجر منزلي للكوادر الملامسين للمصابين في منازلهم لمدة 14 يوماً، على أن يستأنف الدوام بعد تأييد المؤسسة الصحية بسلامة المجورين.

كما قرر مدير عام تربية كركوك عبد علي حسين طعمة، وفق كتاب رسمي تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، اغلاق الروضة بشكل مؤقت 14 يوماً ليستأنف الدوام بعد تأييد السلطات الصحية بسلامة المحجورين.

وعلى الصعيد ذاته، قررت السلطات الصحية والتربوية في كركوك، اغلاق ثانوية الصفوة للبنات الكائنة داخل مجمع غاز الشمال في المحافظة لمدة اسبوعين اعتباراُ من اليوم بعد ازدياد حالات الاصابات بين الطالبات والكادر التدريسي.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، إن مبنى المدرسة بواقع دوامين ثانوية وابتدائية، وقد تم اغلاق الثانوية فقط.

وأشار المصدر، إلى أن صحة كركوك اتخذت الاجراءات اللازمة باخذ المسحات من الطالبات والكادر التدريسي، من الثانوية والروضة.

ويعد هذا الاغلاق هو الاول على مستوى العراق وذلك بعد بدء العام الدراسي الجديد مطلع الشهر الحالي وسط اجراءات صحية .